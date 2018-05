Grote illegale sigarettenfabriek in afgebrand bedrijfspand Bergen op Zoom

Vindicat is financiële steun kwijt na mishande­ling

12:12 De Groningse studentenvereniging Vindicat is de financiële steun van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool Groningen kwijt nadat die deze maand opnieuw in opspraak raakte wegens een ernstige mishandeling. Hierdoor loopt de vereniging ruim 33.000 euro per jaar mis.