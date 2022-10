Grote renovatie Amsterdam Centraal, station een jaar op de schop

Het mislukken van de aanbesteding had te maken met extreem hoge materiaal- en restauratiekosten, zegt een woordvoerder. ,,Hierom is besloten het project op te knippen en in twee fases uit te voeren. In de tussentijd is de benodigde financiering gevonden om het project in zijn geheel uit te kunnen voeren.”



Volgens ProRail beginnen de werkzaamheden nog dit jaar. Het werk omvat restauratie en renovatie van zowel de Cuypershal als de Oostvleugel, die de hal met de Oosttunnel verbindt. De spoorbeheerder stelt dat de hal straks weer de historische details heeft die architect Pierre Cuypers had bedacht voor de oplevering van het station in 1889.