'Grote schande': koppel steelt van voedselbank Tilburg

Flyboarders steken Kanaal over om moeder te redden

14:11 Flyboarders Stephan en Bo Krook zijn een actie begonnen om geld in te zamelen voor hun vrouw en moeder Petra, die een agressieve hersentumor heeft. Een behandeling in het buitenland wordt niet vergoed. “We moesten wat verzinnen om geld in te zamelen en dat doen we met iets waar we goed in zijn”, aldus Bo. Vader en zoon zijn vooral bekend van hun acrobatiek tijdens de Canal Parade. In 2015 maakte Bo een wereldberoemde selfie tijdens de optocht.