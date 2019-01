Grote steden bepleiten invoering helmplicht voor snorfietsers

,,De snorfiets is één van de onveiligste manieren om je in de stad te verplaatsen. In Den Haag is circa 19 procent van het totaalaantal verkeersgewonden een gebruiker van een snorfiets", aldus Van Asten.



Een Kamermeerderheid is voor een helmplicht. In december liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een debat over verkeersveiligheid weten ‘open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht’.