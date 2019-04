Grote stijging in aantal granaten op de stoep: ‘Laf en geniepig delict’

Het was gisternacht raak in uitgerekend het toeristische Zaandijk. Een persoon op een scooter zonder kentekenplaat legde een explosief tegen de gevel van Hotel Zaandijk. Een venster werd met kozijn en al uit de wand geblazen. De 31 gasten moesten worden ondergebracht in een brandweerkazerne.

Eerder deze maand hingen drie Amsterdamse verdachten van tussen de 18 en 20 jaar een tas met een handgranaat aan het supportershome van ADO Den Haag. Boven de tas werden drie Andreaskruizen getekend, naar het stadswapen van Amsterdam. Het was de eerste handgranaat bij een supportershome van een betaalde voetbalclub.

Bekijk hier de schade aan Hotel Zaandijk. Volgens de politie lijkt het om een doelgerichte actie te gaan:

Zorgen

Incidenten als deze volgen elkaar in steeds hoger tempo op, constateert politiechef Dick Schouten, landelijk portefeuillehouder Aanpak Illegale Wapens. In 2017 waren er 22 incidenten met handgranaten. In 2018 waren het er al 43. En in amper vier maanden tijd staat de teller dit jaar al op 22. Dat is meer dan één per week.

Die flinke stijging baart de politie grote zorgen. ,,Voor 5, 10 of hooguit 25 euro kun je er een kopen’’, zegt politiechef Schouten. Handgranaten uit het Oostblok zijn in overvloed beschikbaar. ,,En door één granaat in een tasje aan de deur te hangen, kun je je tegenstander veel ellende berokkenen. Het is een laf en geniepig delict.’’

‘Hogere straffen’

Volgens Schouten blijkt in 9 op de 10 gevallen dat zowel de dreiger als de ontvanger crimineel zijn. In sommige gevallen gaat het om afdreiging of afpersing. Onderzoek naar granaatincidenten verlopen over het algemeen moeizaam. ,,Het gebeurt vaak ’s nachts. Zeker als een granaat afgaat, zijn er nauwelijks sporen. We zijn in hoge mate afhankelijk van getuigen die melden wat zij hebben gezien.’’

De politie denkt dat het fenomeen moeilijk te beteugelen valt, maar pleit in elk geval voor hogere straffen. Op bezit van een explosief staat een gevangenisstraf van negen maanden. Schouten: ,,Wij geloven dat hogere straffen een klein beetje kunnen helpen.”