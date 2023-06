Grote uitslaande brand in flatgebouw Amsterdam-Oost, bewoners geëvacueerd

Met videoIn een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost woedt een grote brand. De rookwolk was van een grote afstand te zien, maar neemt inmiddels af. Omdat er veel rook vrijkwam, werd het knooppunt Amstel, waar de snelwegen A2 en A10 samenkomen, uit voorzorg afgesloten. Alle bewoners zijn geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig niet naar huis, voor hen is nachtopvang geregeld.

De brandweer liet rond 23.30 uur weten nog altijd bezig te zijn met het blussen van de brand. De eerste melding kwam rond 20.00 uur binnen. Vervolgens is de brandweer massaal, met meerdere voertuigen en hoogwerkers, uitgerukt.

Meerdere woningen op verschillende verdiepingen hebben brand-, rook- en waterschade opgelopen. De blus- en nabluswerkzaamheden zullen nog enkele uren in beslag nemen. Het hele gebouw zit voorlopig zonder stroom. Daarom is besloten om voor alle bewoners nachtopvang te regelen, meldt de brandweer.

Het vuur brak uit op de bovenste verdieping van het gebouw met zeven verdiepingen en woedde in meerdere appartementen. De tientallen bewoners van het gebouw werden geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen hotel. Drie bewoners hadden rook ingeademd. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Omstreeks 21.30 uur meldde de brandweer dat de brand en rookontwikkeling aan het afnemen zijn. Mensen die in de buurt wonen en last hebben van de rook, wordt gevraagd ramen en deuren uit voorzorg te sluiten.

Bewoners werden verrast dat de brand zo snel om zich heen greep. Luis Leite (44) woont in het appartementencomplex Enter 6, en staat in een hardlooptenue met een blauwe deken om zich heen geslagen. ,,Van de politie gekregen.” Hij staat achter het roodwitte lint en heeft geen idee wanneer hij weer naar huis mag.

Toen de brand begon had hij helemaal niet door hoe ernstig het was, zegt hij. ,,Toen ik ging hardlopen, zag ik wel een brandweerwagen staan, maar ik dacht eerst nog dat het een lekkage was. Maar toen ik terugkwam, stond het zwart van de rook.” Hij laat foto’s zien van uitslaande vlammen uit het complex. Met een andere bewoner uit zijn complex bespreekt hij eventuele rookschade.

Volgens de brandweer gaat het om een flinke uitslaande brand die op zesde verdieping is begonnen en via een muur is overgeslagen naar het dak van het appartementencomplex. Daar greep het vuur razendsnel om zich heen, mede vanwege een stevige wind. Het gebouw - bestaande uit zo’n 190 appartementen verdeeld over twee woonblokken - is inmiddels volledig geëvacueerd.

Knooppunt Amstel afgesloten

Ook oorzaak van de brand is nog niet bekend. Omdat er veel rook vrijkomt is het knooppunt Amstel, waar de snelwegen A2 en A10 samenkomen, uit voorzorg afgesloten.

