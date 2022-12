Grote uitslaande brand in rietgedekte boerderij op de Noord-Veluwe

Weinig faillisse­men­ten, MKB Nederland toch bezorgd: ‘Onderne­mers trekken zelf de stekker er uit’

Na twee coronajaren en een jaar met ongekende prijsstijgingen hangen veel bedrijven in het mkb in de touwen, ziet Jacco Vonhof, voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland. ,,Het idee dat de economie zich zou herstellen is niet uitgekomen.’’

29 december