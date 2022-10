Grote zoekactie naar vermist gehandicapt meisje Hebe (10), onder meer helikopter ingezet

updateDe politie is dinsdag op ‘allerlei’ manieren bezig het 10-jarige vermiste meisje Hebe uit Vught en haar begeleidster te vinden. Het kind en de 26-jarige vrouw zijn sinds maandagavond vermist. Dinsdagochtend werd een amber alert uitgegeven voor Hebe. Het meisje is gehandicapt en heeft zorg nodig.

Hebe was maandag met haar begeleidster op weg vanuit haar dagbesteding in het Brabantse Raamsdonksveer naar huis in Vught, maar is niet thuis gekomen. De twee werden voor het laatst gezien bij de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer

De politie onderzoekt onder meer alle wegen en waterwegen op en rond de route van Raamsdonksveer naar Vught. ,,Daar is ook een politiehelikopter bij ingezet, maar helaas nog zonder resultaat. Uiteindelijk is het ook de vraag of die route wel gereden is.” Ook wordt gezocht naar de auto waarin zij zijn vertrokken.

Drones en quads

Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) zoekt ook naar het meisje. Een woordvoerder laat weten dat de vrijwilligers in eerste instantie zoeken tussen Vught en Raamsdonksveer. ,,We moeten snel acteren. Als ze van de weg zijn geraakt, is er een kleine kans dat ze nog leven.” Vrijwilligers zoeken onder meer op snelwegen en binnenwegen. ,,We lopen en gaan op pad met quads en auto’s. Ook gaan er drones vliegen.” De woordvoerder vraagt mensen in de omgeving alert te zijn op sporen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat mogelijk ook het Veteranen Search Team wordt ingezet. De politie heeft contact met de vrijwilligersorganisatie.

‘Ze zijn nooit aangekomen’

Het meisje draagt een lichtpaarse rugtas van het merk Eastpak, een felroze jas, zwarte rok en blauw T-shirt, en heeft blond haar. De politie heeft de identiteit van de begeleidster niet vrijgegeven. Volgens een woordvoerder van de politie is dat omdat een amber alert zich alleen op kinderen richt en omdat de rol van de vrouw nog niet duidelijk is. ,,Daarom zijn we heel terughoudend. Alle scenario’s staan nog open.” Het gaat in ieder geval om een 26-jarige vrouw met blond, halflang haar en blauwe ogen. Maandagavond werd via Burgernet rond 21.30 uur al gevraagd uit te kijken naar de vrouw en het meisje.

,,Lieve mensen, een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist", schrijft de moeder van Hebe op facebook. ,,Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ‘t Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught.” ‘T Overstapje is een orthopedagogisch dagcentrum aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Volgens Henk Smeets, de opa van Hebe, houdt de familie op advies van de politie ‘radiostilte’. ,,Het Amber Alert doet zijn werk.”

Zorgvraag

De vermiste Hebe heeft een bijzondere motoriek, schrijft de politie: ze loopt wankel met de voeten naar buiten en heeft scoliose. Dat is een aandoening waarbij de wervelkolom verdraait.

Vanwege de ingewikkelde zorgvraag van Hebe, richtten haar ouders in 2020 in Vught het ‘HebeHuis’ op omdat ze eigenlijk nergens anders met hun dochter terecht konden. Het Hebehuis is gevestigd in het complex De Groene Beuk aan de Van Voorst tot Voorststraat in Vught. Een plek waar Hebe tot rust kon komen. In mei van dit jaar startte Hebe bij dagbesteding ‘t Overstapje in Raamsdonkveer. ‘We hebben er voor geknokt om haar uit het isolement te halen en een plekje in de wereld te geven’, schetste moeder op Facebook.

Zoektocht

Een vriendin van Hebe’s moeder geeft aan de zoektocht te coördineren, om Hebe’s familie te ontzien. Ze werkt daarbij samen met de politie. Er is een Whatsapp-groep opgezet, waarin mensen onder meer de routes delen waar ze al gezocht hebben. Ook vrienden van de begeleidster helpen mee om het tweetal te zoeken. Er wordt met name gezocht op landweggetjes tussen Vught en dagbesteding ‘t Overstapje. Mensen die zoeken worden gewaarschuwd om als ze een remspoor zien er daar niet in te gaan staan in verband met het sporenonderzoek.

De woordvoerder van de politie zegt te hopen het tweetal in goede gezondheid terug te kunnen brengen. ,,We focussen ons in eerste instantie op het kind dat we veilig thuis willen brengen.”

