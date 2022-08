Grote zorgen bij politie om verdwijning Martijn (20), zoekactie in bos

In de omgeving van Hilversum wordt met man en macht gezocht naar Martijn van der Made. De 20-jarige jongeman is sinds maandagmiddag vermist en de politie laat dinsdagavond via Twitter weten zich ‘grote zorgen’ te maken. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.