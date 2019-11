Grote zorgen over schietpartijen op straat: Je bent jong en je schiet wat

‘Er wordt geschoten op de Traverse, blijf binnen voor je eigen veiligheid.’ Dit advies kregen 52 buurtbewoners in de Veldhovense nieuwbouwwijk de Polders afgelopen zondag binnen op de WhatsAppgroep van de buurtpreventie.



Ooit werden dit soort appgroepen opgericht als er sprake was van rattenoverlast, maar ze zijn nu ook nuttig voor een probleem van een heel ander kaliber.



Meerdere keren werd er geschoten in de wijk toen een ruzie tussen waarschijnlijk twee rivaliserende groepen uit de hand liep. Drie mensen raakten gewond en één vluchtte in paniek een politiebureau in. Uiteindelijk worden er zeven mensen aangehouden, vier uit Veghel en drie uit Veldhoven.



Een van hen is een Veldhovenaar die al eerder veroordeeld werd voor een gewapende overval in 2014 op de Nightshop in zijn woonplaats.



Gisteren was het raak in Nijmegen, waar zou zijn geschoten bij de Anac Karting en op de Energieweg.