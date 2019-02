Gruwelijke marteling met boormachine door nepagenten; 4-jarig dochtertje was thuis

Een 38-jarig slachtoffer van een woningoverval in het Drentse dorpje Drouwenerveen is gemarteld door zijn drie gewapende belagers. De mannen, die zich voordeden als agenten, bewerkten hem onder meer met een boormachine. Zijn 4-jarige dochtertje was op dat moment ook in de woning.

Dat melden meerdere bronnen aan Dagblad van het Noorden. De man, die sinds kort in de woonboerderij in het kleine Drentse dorp woont, is op zondagavond 10 februari een uur lang onder handen genomen door zijn belagers die zich als politieagenten hadden vermomd. Hij zou onder meer in zijn buik en knieën zijn geboord.

‘Buitencategorie’

De politie is met een groot team - een Team Grootschalige Opsporing (TGO) - bezig met deze zeer ernstige zaak die valt in de buitencategorie. Het is bijzonder dat er bij een roofoverval zoveel manschappen worden ingezet. De overvallers sloegen tussen 22 uur en 23 uur toe in de woning aan het Zuideind in Drouwenerveen en lieten hun slachtoffer gewond achter. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde de dag na de marteling ook al meteen aandacht aan de gewelddadigheden.

De politie Noord-Nederland wil niet inhoudelijk reageren op het martelverhaal. ,,Je hebt het dan over informatie die alleen bekend is bij de daders. In dit stadium iets zeggen over het toegepaste geweld door de overvallers zou dan ook niet verstandig zijn’’, laat Paul Heidanus weten.

Cryptomunten

Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest daarvoor lang in het ziekenhuis verblijven, maar hij leeft nog wel. Hoe hij er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Het kind bleef fysiek ongedeerd, maar de bedreigingen hadden grote impact op haar. De 38-jarige man die zwaargewond raakte bij de gewapende woningoverval zou veel geld hebben verdiend met de handel in zogeheten cryptomunten. Mogelijk werd hij bedreigd in de hoop dat hij wachtwoorden van zijn cryptohandel los zou laten.

De drie overvallers vluchtten na hun daad en zijn nog steeds op vrije voeten. Het is onbekend of ze iets buit hebben gemaakt. De mannen waren volledig gemaskerd, droegen zwarte kisten, zwarte handschoenen en een kogelwerend vest met daarop in witte tekst de letters: ‘politie’.

Thailand

De man heeft onder meer een huis in het Italiaanse Isola di Fano, niet ver van Fossombrone waar zijn vader ook een woning heeft. Zijn vader was in het verleden huisarts in Nieuw-Buinen. De 38-jarige zoon verhuisde zo’n tien jaar geleden naar Thailand. Zijn vader zou hem daarna zijn gevolgd naar het Zuidoost-Aziatische land. Beide mannen handelden in oude auto’s. Buurtbewoners meldden eerder al dat ‘s avonds geregeld auto’s met Poolse en Bulgaarse kentekens parkeerden. Volgens de politie hebben zich tot dusver 15 getuigen gemeld.