Gulle gever helpt Hugo (1) met visschubbenziekte aan bad en zalf

„Hartverwarmend”, zegt opa Dick Kist over alle aandacht voor zijn kleinzoon, naar aanleiding van het interview gisteren in deze krant. Gisterochtend meldde zich een Almelose ondernemer, die anoniem wil blijven.



„Hij berekende wat we jaarlijks kwijt zijn aan ureumzalf en wil voor een paar jaar zalf sponsoren. Ook moesten we hem de offerte sturen van het bad. Echt geweldig”, zegt Dick Kist, die gisterochtend al overmand was door emoties. „We hebben zo ontzettend veel reacties gehad.”