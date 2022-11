Guttegut, Sinterklaas onder vuur. Weten die mensen dat er geen druppel kerosine is verspild?

Kinderen liggen te slapen, dan ontploft de voordeur in deze Vinex-wijk: ‘We wilden haar intimide­ren’

Mark Q. snuift nog een lijntje coke. Dan trekken hij en Dennis T. blauwe handschoenen aan en lopen ze naar een woning in Stadshagen. Seconden later klinkt een oorverdovende knal. In de voordeur van het huis zit een gapend gat. Boven slapen drie jonge kinderen. ,,Als we dat wisten, hadden we het nooit gedaan. We wilden de bewoonster intimideren.’’ Justitie vermoedt een drugsconflict.

11 november