Gynaecoloog in open brief aan Doutzen Kroes: ‘Ik voel me machteloos’

‘Nog nooit heb ik me zo machteloos gevoeld als nu’, schrijft Jager in het bericht op LinkedIn. In de brief legt de gynaecoloog uit dat ze steeds meer zwangere vrouwen voorbij ziet komen die een longontsteking hebben opgelopen door een corona-infectie.

Jager vertelt op welke manier dit effect heeft op de zorg. ‘Om beademing mogelijk te maken, moeten we de longen van zieke kraamvrouwen meer ruimte geven door hun kindje via een keizersnede te halen', legt ze uit. ‘Vrouwen die zich uit angst niet hebben laten vaccineren, omdat ik er maar niet in slaag ze ervan te overtuigen dat het vaccin veilig is voor moeder en kind.’

Reactie

De open brief is een reactie op uitingen die Kroes de afgelopen tijd heeft gedeeld via sociale media. In september liet Kroes weten zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook wil het topmodel niet bewijzen dat ze gezond is zodat ze ‘kan deelnemen in de samenleving.’



‘Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun medische status’, luidt haar standpunt. Volgens Doutzen is vrijheid van meningsuiting bovendien een recht ‘dat het waard is om voor te vechten, maar we kunnen dit alleen oplossen in vrede en liefde.’



Kroes heeft nog niet op de open brief gereageerd.