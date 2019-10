Haagse burgemeester Pauline Krikke treedt af

videoPauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, stapt op. Dat heeft ze zojuist bekendgemaakt in een verklaring. Krikke wil naar eigen zeggen ‘de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg zitten’.

De oud-burgemeester van Arnhem zat al enige tijd in de problemen na een vernietigend rapport over de vonkenregen tijdens de nieuwjaarsnacht in Scheveningen. Hierin werd de rol van de burgemeester scherp bekritiseerd, ze had kunnen en moeten ingrijpen. Daarna viel ook nog eens het college nadat twee wethouders onderzocht werden voor corruptie.

De gemeenteraad moet nog debatteren over het rapport over het uit de hand gelopen vreugdevuur en Krikke wil daarbij naar eigen zeggen niet in de weg staan. ,,Het zal niemand zijn ontgaan dat ik zelf ook onder vuur lig”, aldus Krikke. ,,Het aanstaande debat over het rapport wordt binnen en buiten het stadhuis al in alle hevigheid gevoerd en spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren.” Ze vervolgt: ,,Ik heb zojuist de commissaris van de Koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest”, aldus Krikke in de verklaring. Ze zei dat de beslissing haar zwaar viel, maar dat ze ze de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg wil zitten.

Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag

Krikke is sinds maart 2017 burgemeester. Het is niet de eerste keer dat ze in Den Haag onder vuur lag. Vorig jaar moest ze door het stof na een steekpartij op Bevrijdingsdag. Een Syriër stak drie willekeurige mensen op straat neer. Hij kreeg daar later tbs voor. Krikke zei kort na de steekpartij dat de dader bekendstond als verwarde man en dat er geen signalen waren dat er meer aan de hand was. Later bleek dat de politie al onderzoek had gedaan naar mogelijke terreurplannen van de Syriër. Een motie van wantrouwen tegen Krikke kreeg niet genoeg steun in de gemeenteraad.

De wethouders in Den Haag komen vanavond om 20.00 uur samen om de voortgang van het bestuur van de stad te bespreken.