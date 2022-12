Haagse ex-ambtenaar die paspoort regelde voor Taghi hoeft niet de cel in

De 50-jarige Mildred van D., ex-ambtenaar van de gemeente Den Haag, zou tussen 2009 en 2014 via een tussenpersoon negentien paspoorten hebben geregeld voor de onderwereld. Daarvoor kreeg ze duizend euro per stuk. Onder andere beruchte mannen als Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’ F. konden daardoor onder de radar blijven. Beide mannen worden gelinkt aan grof onderwereldgeweld. Van D. zei dat ze niet wist voor wie de paspoorten waren bedoeld.

De rechtbank Amsterdam wijst vooral naar de gemeente Den Haag. Die is volgens haar ‘zeer onachtzaam’ geweest en ‘had geen oog’ voor de kwetsbaarheid van een ambtenaar op een dergelijke positie: „De gemeente Den Haag was op de hoogte van de financiële problemen van de verdachte.” De rechtbank vindt mede hierdoor, en omdat Van D. zelf was gestopt met het vervalsen van de paspoorten, dat zij niet de gevangenis in hoeft. Wel krijgt zij een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een beroepsverbod van vijf jaar.

Ze gaf drie weken geleden in de rechtszaal al toe dat ze valse paspoorten had geregeld. Toen ze hier in 2019 voor werd benaderd had ze grote schulden, vergokte haar man veel geld en waren en problemen rondom huiselijk geweld. “Het was in die tijd puur overleven. Ik was blij als ik het schoolreisje voor de kinderen kon betalen of kon voorkomen dat het water werd afgesloten”, vertelde ze de rechters.

Lek als een mandje

De rechtszaak laat pijnlijk zien hoe gemakkelijk de criminele kopstukken aan paspoorten konden komen. Echte paspoorten. Daarvoor werden eerst mannen geronseld die het document aanvroegen. Katvangers, noemde het Openbaar Ministerie (OM) ze eerder: mannen met financiële problemen, verslavingen of die zwak begaafd waren. „Een van die katvangers had een IQ van 63, hij had het denkvermogen van een kind van drie of vier jaar”, schetste de rechter eerder.

Zij schreven zich in bij de gemeente Den Haag en kwamen vlak daarna een nieuw paspoort aanvragen. Daarbij kregen ze instructie bij wie ze moesten zijn: ‘de donkere dame’ aan de eerste balie. Mildred kreeg op haar beurt van tevoren een seintje bij iedere nieuwe klus. De mannen die aan de balie kwam vroegen onder hun eigen naam een nieuw paspoort aan. Het enige dat niet klopte, was de foto. Die was van de crimineel in plaats van de katvanger.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Criminele kopstukken konden eenvoudig aan vervalste paspoorten komen door gebruik te maken van katvangers en een frauderende ambtenaar. © ANP / Laurens van Putten

De 40-jarige Faysal N. uit Den Haag ziet de rechtbank als de schakel tussen de zware criminelen en de ambtenaar. De Hagenaar zat al vast op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. Zijn oudere broer Mohamed, voor wie ook drie paspoorten zouden zijn geregeld, werd vanwege die zaak afgelopen jaar op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

De vervalste paspoorten zijn enorm waardevol in de onderwereld. Ze zijn de sleutel om onder de radar te blijven. En daarmee een veelvoud waard van de duizend euro die de vrouw kreeg. Dat Faysal N. misbruik maakte van zo’n kwetsbare vrouw als Mildred om dit voor elkaar te krijgen, moet hem twee jaar cel opleveren als het aan justitie ligt.

Meer vervalste documenten

Extra pijnlijk voor de gemeente Den Haag is dat er in september nog een ex-ambtenaar werd opgepakt. De man (32), die donderdagmiddag voor de rechter moet komen, zou tussen juli en september dit jaar vervalste paspoorten, rijbewijzen of ID-bewijzen hebben verstrekt. Hij werkte als uitzendkracht voor de gemeente Den Haag. De zaak kwam aan het licht toen de RDW bij een controle op een vervalst rijbewijs stuitte.