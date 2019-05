Haagse Henriëtte (69) overleed tijdens haar zoektocht naar familie in Indonesië

Video SP vervangt trekpop Rutte in veelbespro­ken video

17:07 De SP heeft in een omstreden campagnefilmpje een trekpop verwijderd met de beeltenis van premier Mark Rutte na een klacht van cartoonist Ruben L. Oppenheimer. De pop was volgens de tekenaar identiek aan een tekening die Oppenheimer ooit maakte van toenmalig minister Ivo Opstelten. Het hoofd was van een andere cartoon.