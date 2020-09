Haagse politie heeft opnieuw handen vol aan coronademonstranten: ‘Spoedwet mag er niet komen’

Op verschillende plekken in de stad zijn demonstranten aanwezig om te protesteren tegen de spoedwet die een juridische onderbouwing moet bieden voor de coronamaatregelen van het kabinet. Ook zou er tegen politiegeweld worden gedemonstreerd bij het hoofdbureau van de politie. En wil vakbond FNV aan het begin van de middag met een groep van ruim zestig vakbondsleden een vreedzame protestactie houden bij de Belarussische ambassade.

Voor vandaag zijn er dus meerdere demonstraties aangemeld in Den Haag, op verschillende locaties. Maar de gemeente Den Haag heeft besloten dat alleen mag worden gedemonstreerd op het Malieveld en de daarbij gelegen Laan van Reagan en Gorbatsjov. Tegenstanders van de spoedwet hebben echter aangegeven het liefste te protesteren op het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg, omdat er vandaag in de Tweede Kamer overleg plaatsvindt over de nieuwe spoedwet.

Om ervoor te zorgen dat de demonstranten niet overal in de stad gaan protesteren, is er veel politie op de been. De aanwezige agenten spreken demonstranten aan en verwijzen ze door naar het Malieveld, aldus de politiewoordvoerder. ,,Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.”

Weglopen

Met de tekst ‘Belangrijkste oproep aan u ooit in de Nederlandse geschiedenis’ roept actiegroep Burgerfront via een flyer op tot demonstreren tegen de spoedwetgeving. ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat het nu toch echt noodzakelijk is om deze demonstratie te bezoeken, omdat deze spoedwet er niet mag komen.’ Ook staat er op het felgele papier: ‘Wees niet bevreesd om deze demonstratie te bezoeken. Wanneer de demonstratie toch uit de hand loopt, kunt u gewoon weglopen.’

Volledig scherm Tientallen demonstranten hebben zich vanmorgen gemeld bij het Malieveld. © Regio15

Afspraken

,,De demonstratie is bij ons aangemeld”, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. ,,De organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de coronamaatregelen en moeten zich aan de standaardafspraken houden.”

Een groep demonstranten was rond 11.30 uur op het Plein aan het demonstreren en is onder politiebegeleiding naar het Malieveld gebracht.

Regels

,,Zolang demonstranten zich aan de afspraken houden en ze de aanwijzingen van de politie opvolgen, krijgen ze alle ruimte hun boodschap voor het voetlicht te brengen”, zei burgemeester Jan van Zanen vorige week.



,,Helaas zien we de laatste tijd steeds vaker dat een aantal demonstranten aanwijzingen of waarschuwingen van de politie regelmatig negeert. Als dit meermaals gebeurt, wordt opgetreden door politie of ME. Mensen die dan nog steeds in discussie gaan of in de weg lopen, zoeken bewust de confrontatie.”

Volledig scherm De politie zorgt ervoor dat de demonstranten naar het Malieveld gaan. © AD

Handhaving

Volgens de gemeente kan alleen op deze manier de openbare orde worden gehandhaafd. ,,Tegen elke demonstrant die meermaals aanwijzingen of waarschuwingen van de politie negeert, wordt opgetreden of er vindt een aanhouding plaats.”

Volledig scherm © District8

Gewond

Bij de demonstratie op 20 augustus tegen coronamaatregelen heeft de politie ingegrepen nadat demonstranten agenten hadden belaagd. Er werden acht verdachten aangehouden. Volgens de politie was er geen enkel excuus voor het geweld dat tegen de agenten is gebruikt. Meerdere agenten werden aangevallen en één agent raakte daarbij gewond. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen.

Volledig scherm Bij het Binnenhof is veel politie aanwezig. © AD

