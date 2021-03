Haal de handschoenen maar tevoorschijn, vleugje winter keert terug

Had je je handschoenen, sjaal en muts alweer opgeborgen in de kast? Haal ze maar weer tevoorschijn, want dit weekend keert een vleugje winter terug. Wel met een zonnetje.

De lente was er vroeg bij dit jaar, maar dit weekend wordt het weer een beetje winters. Afgelopen nacht daalde de temperatuur in een groot deel van het land tot onder nul: in Eelde (Groningen) werd het zelfs -5,4 graden. Vannacht kan het zelfs een tandje kouder worden, zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Het is helder en er staat een noordoostelijke wind. Op sommige plekken in het oosten wordt het misschien zelfs -6.” Vooral in de avond en ochtend zijn handschoenen, sjaal en een muts geen overbodige luxe, zegt hij. En wie tijdens de vroege ochtend op pad gaat met de auto, moet extra tijd nemen voor het krabben van de ruiten.

Vreemd is de kou niet, al voelt dat misschien wel zo na de lenteachtige temperaturen die we net hebben gehad. ,,Deze kou is normaal voor de tijd van het jaar. De nachten zijn nog lang. Maar gevoelsmatig vinden we het misschien opmerkelijk, omdat we al zoveel zachte dagen hebben gehad”, zegt Van Bernebeek. In februari ging het in korte tijd van -16 naar 20 graden. ,,En nu weer terug naar -6. Die grote sprongen passen bij maart, en worden veroorzaakt door veranderingen in de windrichting.”

Het vleugje winter gaat gepaard met zon en het blijft zo goed als droog. Pas halverwege volgende week verwacht Weerplaza een overgang naar een veel wisselvalliger weertype met geregeld regen en soms ook veel wind. De kans op vorst in de nachten neemt dan zeer sterk af, maar de maximumtemperatuur blijft steken op 6 tot 9 graden. ,,Dat is voor begin maart heel normaal, maar lenteachtig mogen we het absoluut niet noemen.”

