Haal jas en plu maar uit de kast: het wordt koud en nat

Avondspits

Woensdag trekt vanuit het westen een regenzone over het land. Tegen de avond wordt het weer droog. Met een temperatuur van 17 tot 19 graden is het een stuk frisser dan de voorbije dagen. De regen kan voor extra drukte zorgen tijdens de avondspits, omdat automobilisten al een tijdje niet meer in de regen hebben gereden.

Wolkenvelden, zon en hier en daar een bui

Donderdag zijn er wolkenvelden en soms zon. Ook vallen er verspreid in het land een paar buien. De meeste buien worden in het noorden van het land verwacht. Er kan onweer voorkomen en in de eerste helft van de dag ook windstoten.



Met een frisse noordwestenwind wordt het niet veel warmer dan 17 graden. ,,Een enkele bui is niet uitgesloten, maar droge periodes overheersen. Ik denk dat de zon wel af en toe tevoorschijn komt, maar er zijn ook wolkenvelden’’, weet weerman Raymond Klaassen. In de middag nemen wind en regen geleidelijk af.



In de nacht van donderdag op vrijdag draait de wind weer naar het zuidwesten. Vrijdag begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 tot 20 graden en de zuidwestenwind is matig tot krachtig.