Haarlem zet stadsdichter Insayno na 2 dagen ophef over holocaust-rap aan de kant

Na twee dagen vol ophef heeft de gemeente Haarlem haar kersverse stadsdichter Darryl Danchelo Osenga, beter bekend als rapper Insayno, weer aan de kant gezet. Nadat oude uitspraken van de rapper over de holocaust naar boven kwamen, besloten burgemeester en wethouders vanavond zijn benoeming in te trekken.

Dat heeft de gemeente zojuist in een persbericht bekendgemaakt.

In 2012 schreef de geboren Amsterdammer een rap over de slavernij, waarin hij die vergelijkt met de Holocaust. ,,De Holocaust is slechts een cover-up voor domme schapen. Mensen vergassen, snap ik, dat is ook zielig, maar je moet je voor de grap eens verdiepen in marteltechnieken”, rapt hij in Zwarte Bladzijde onder meer. Onder meer over die tekst ontstond veel commotie. Joodse organisaties en lokale politieke partijen namen er aanstoot aan.

Afstand

Het stadsbestuur van Haarlem stelt in een persverklaring: ,,Het college van burgemeester en wethouders had voor de benoeming kennis genomen van eerdere uitspraken en acties van Darryl Danchelo Osenga. Hierover heeft het college voorafgaand aan de benoeming met hem gesproken. In dit gesprek heeft hij nadrukkelijk afstand genomen van zijn eerdere uitspraken. Hierdoor had het college het vertrouwen dat Darryl Danchelo Osenga de functie van stadsdichter zou kunnen vervullen en groepen verbinden.”

Maar toch ging het mis. ,,Nadat de benoeming gepubliceerd is, kwamen nieuwe citaten van Darryl Danchelo Osenga naar voren die haaks staan op waarden waar de gemeente Haarlem voor staat. De discussie rond zijn persoon en zijn standpunten maken volgens het college een geloofwaardige invulling van het stadsdichterschap onmogelijk.”

De rapper zelf reageert op facebook: ,,Ieder mens zegt domme dingen waar ze achteraf van denken: “Had ik niet moeten zeggen”. Ieder mens maakt grapjes waarvan ze dachten dat het grappig was, maar uiteindelijk was dat het niet. Al die ervaringen vormen je tot wie je nu bent.”

Insayno baalt van de beslissing van de gemeente: ,,Het heeft mij zo’n 4 jaar gekost om op het punt te komen om stadsdichter te worden. Het heeft ze minder dan 2 dagen gekost om het van mij af te pakken. Rechts Nederland heeft er een handje vol van om constant te roepen dat wij uitkeringstrekkers zijn, dat we een keertje moeten werken voor ons geld, maar zodra wij posities weten te bemachtigen, dan pakken ze tweets & posts uit het verleden om karaktermoord te plegen. Al heb je de posts al jaren geleden verwijderd, al heb je er al afstand van gedaan, al was het satirisch bedoeld (terwijl hun favoriete comedians en politici de meest walgelijke uitspraken doen en het oprecht menen), je moet voor de rest van je leven boeten en bloeden.”

Insayno kwam al eerder in opspraak. HIj werd in 2016 veroordeeld voor opruiing in de Haagse Schilderswijk bij de rellen na de dood van Mitch Henriquez. Uit onderzoek bleek dat Insayno de man was die met een megafoon aftelde voor het bestormen van een politiebureau. Later gooide hij stenen naar ME’ers en politiewagens, oordeelde de rechter. In oktober 2013 kwam de rapper nog in het nieuws na het belagen van een Pownews-reporter.