Haarlemmers de straat op voor bedreigde burgemeester

Op een speciale Facebookpagina wordt opgeroepen om zondagmiddag vier uur naar de Grote Markt in Haarlem te komen. ,,Laat zien dat je achter onze burgemeester staat. Laat zien dat je het niet pikt dat ons democratisch bestel wordt bedreigd.'' Er zijn diverse optredens en sprekers, onder wie SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij woont in Haarlem.

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen wordt sinds september bedreigd. Eerder werd de beveiliging al opgeschroefd, met zwaarbewapende politie voor de ingang van het stadhuis. Sinds deze week woont Wienen niet meer thuis. Uit welke hoek de dreiging komt, is onduidelijk. Vorige week liet Wienen weten dat het kwalijk is dat hij in ,,onze open en democratische samenleving'' zulke zware beveiliging nodig heeft.