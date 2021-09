Haatcampagne tegen horecazaak van dochter Henk Westbroek: ‘Nazi-kroeg’ en ‘wij komen langs’

Wie helpt boer Marijn van 750.000 kilo uien af: ‘De prijzen zijn schandalig laag’

16:53 SINT KRUIS - Wie voordelig uien wil inslaan, kan ze zaterdag rapen in Sint Kruis. Omdat de marktprijzen voor plantuien bedroevend laag zijn, verkoopt teler Marijn Uitdewilligen ze liever voor een schijntje aan consumenten. Direct vanaf het land. ,,Ze mogen weg voor 25 cent per kilo. Dat is een kwart van de supermarktprijs. Zo heeft de raper een voordeeltje en verdien ik er ook nog iets aan.”