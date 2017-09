Haci was de redding van Prinsjesdag

Waar was deze Prinsjesdag in vredesnaam goed voor? Het was leuk, daar niet van. We zagen prinses Beatrix weer eens, iemand had de Glazen Koets gepoetst, Máxima had een prachtige jurk aan, de Kamerleden hadden goed hun best gedaan op pakken en hoedjes. En drommen Nederlanders hebben wederom een prachtige dag gehad, staand langs het parcours. Vlaggetje in de hand, gesmeerde boterhammen in de trommel.

Quote In begrijpelijke taal kregen we te horen wat we allang wisten: het gaat goed met de economie Maar verder? Voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in de vrouwenkiesrechtjurk van Marianne Thieme of in de paarden voor de koets, was het een Prinsjesdag om snel te vergeten. Immers, de begroting van een demissionair kabinet is een beetje als koken met de kliekjes in de koelkast: je probeert er wat van te maken, maar het resultaat lijkt dikwijls nergens op.



Kraak noch smaak. En dat is logisch, want een demissionair kabinet kan niet al vrolijk het geld gaan uitgeven. Dat mag het nieuwe kabinet gaan doen. Maar wáárom dan toch een Prinsjesdag?

Ik weet inmiddels het antwoord: vanwege Haci Nuh. Hij is de mini-minister van Rotterdam, en mocht heel de dag met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem op pad. Hij had een mini-jacquet gekregen en mocht even het koffertje dragen. Hij had ook zijn eigen woordvoerder toegewezen gekregen en gaf interviews alsof hij nooit anders had gedaan.

We zagen Haci overal. Want verder was er ook niks te vertellen. Haci was de redding van de dag, het leuke haakje voor ieder televisieprogramma. Helemaal omdat Jeroen Dijsselbloem zijn speech in de Tweede Kamer ook had aangepast aan Haci. En dus kregen we in begrijpelijke taal te horen wat we allang wisten: het gaat goed met de economie. Dat was een paar jaar wel anders. Maar dat betekent niet dat we al het geld nu meteen weer moeten uitgeven.

Niks verrassends, niks nieuws. In de Tweede Kamer zijn de Algemene Politieke Beschouwingen - de debatten die normaal na Prinsjesdag worden gevoerd - zelfs afgelast. Er valt toch weinig te debatteren.