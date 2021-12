Hackers en spionnen zitten vuistdiep in Nederlandse systemen, Onderzoeksraad slaat alarm

Nieuw hoofdstuk in zoektocht naar al maanden vermiste Ercan Özturk: politie doorzoekt woning in Deventer

DEVENTER - In een woning aan de Zevenbergenstraat in Deventer wordt gezocht naar de vermiste Ercan Özturk uit Apeldoorn. Volgens de politie zijn er mogelijk relevante sporen in de woning aanwezig.

15 december