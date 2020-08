Had mijn oudste nooit doorgehad dat ik soms inééns de radio uitzette als het woord Zwarte Piet viel?

Kletsnat plofte hij op mijn ligbedje, wenkte naar het zwembad en vroeg zachtjes of díe mensen Zwarte Piet dus heel erg vinden? Daar duwde een donker, jong stel een vrolijke dreumes in een opblaasbootje vooruit. Ik antwoordde dat ik dacht van wel, maar dat ook heel veel witte mensen vinden dat Zwarte Piet niet meer kan.



8 jaar is -ie, over een week begint hij in groep 5 en daarom verklapten we hem voor de vakantie Het Grote Geheim. Hij wilde meteen alles weten, maar waar wij de cadeautjes altijd verstoppen was toch zijn meest prangende vraag.