Hagenaar aangehouden na dodelijk drama Chinees restaurant

UpdateBij een auto-ongeluk na een mogelijke overval op een Chinees restaurant, gisteravond in Hoogeveen, is de restauranteigenaar om het leven gekomen. Een man uit Den Haag raakte gewond. Een tweede inwoner uit de Hofstad is volgens de politie aangehouden in de omgeving van de crashplek.

Het auto-ongeval vond omstreeks 22.00 uur plaats op het Kaaplaantje in Hoogeveen, achter Chinees-Indisch restaurant Lotus. Een grijze BMW knalde er tegen een betonnen muurtje. ,,Zowel in de auto als ernaast troffen agenten iemand aan. Beiden waren zwaargewond. De ene, een man uit Hoogeveen die waarschijnlijk niet in de auto heeft gezeten, overleed later. De andere, een man uit Den Haag, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is afwachten of hij wordt aangehouden", zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

In de omgeving van de crashplek hield zich volgens hem iemand op die zich zo opvallend gedroeg dat hij werd aangehouden. Ook dat is iemand uit Den Haag. ,,Over de etnische achtergrond van de twee mannen kunnen we nog niets melden”, zegt Hogeveen.

Chinese triades

In het gecrashte voertuig troffen agenten een hoeveelheid geld aan. ,,We maken nog niet bekend om hoeveel het gaat omdat dit daderinformatie is. Ik kan wel zeggen dat het meer is dan de gemiddelde Nederlander in zijn of haar portemonnee heeft zitten”, aldus de zegsman. Het is volgens hem niet bekend waar dat vandaan kwam.

Mogelijk werd het slachtoffer afgeperst door Chinese misdaadorganisaties. Die zogenoemde triades kwamen de afgelopen decennia herhaaldelijk in het nieuws wegens afpersing van Chinese zakenlieden. Hogeveen: ,,Er doen veel geruchten de ronde maar verder onderzoek moet uitwijzen of er een link is naar een Chinese triade.”

De politie heeft aanwijzingen dat het auto-ongeval gelinkt kan worden gelinkt aan het restaurant. Ze onderzoekt of sprake is geweest van een misdrijf in of nabij deze horecagelegenheid en wie daarbij betrokken waren. Daarbij kijkt de recherche specifiek naar de rol van beide slachtoffers van het auto-ongeval.

Zoon

De zoon van de restauranteigenaar bevestigde vanmorgen tegenover deze krant dat de overledene zijn vader (45) is. ,,Het enige dat wij weten is dat hij met een meneer naar buiten liep”, klonk het met horten en stoten. De grijze BMW is volgens hem niet van zijn vader.

De zoon hoorde pas vanochtend dat zijn vader was omgekomen. ,,Ik zou normaal naar school zijn gegaan maar ben nu hier bij mijn moeder. Ze huilt onophoudelijk. Ik kan haar nu toch niet alleen laten’’, zei hij tussen zijn tranen door.

Hij moest aan zijn moeder vragen wat er gisteravond precies gebeurde. Die antwoordde hem in het Mandarijn. ,,Mijn moeder was omstreeks 22.00 uur aan het werk in de keuken. Het laatste dat ze van mijn vader heeft gezien is dat hij met een meneer naar buiten liep. Daarna hoorde ze van de politie dat hij in het ziekenhuis in Groningen lag en was overleden.’’