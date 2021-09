Hakenkruizen en Jodenster zijn hier gewoon te koop: ‘Overal wordt verdiend aan de oorlog’

‘Ja’, is het even simpele als korte antwoord. Natuurlijk snapt Gaston Vrolings (46) het dat Joodse organisaties zijn geschrokken toen ze de beelden zagen bij Kassa. Dat tv-programma zond een reportage uit vanaf de Militariabeurs in Houten. In schokkerige beelden, opgenomen met de verborgen camera, waren verkochte items te zien: dolken met hakenkruizen en SS-leuzen, Duitse medailles, insignes en dus die gedragen Jodenster, inclusief informatie over de draagster.