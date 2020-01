Halfjaar cel voor oud-voorzitter die meer dan drie ton uitgaf op rekening nationale politie

De 58-jarige Frank G. uit Almere gaf meer dan drie ton uit in horecagelegenheden op rekening van de politie. ,,Het feit dat hij met de creditcard van de politie betaalde, was voor hem voldoende om de uitgave als zakelijk te zien”, aldus de officier van justitie vorige maand tijdens een zitting. Met valse facturen werden kosten verantwoord in de boekhouding. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft G. het publieke vertrouwen in de politie schade toegebracht.



De COR-voorzitter werd in december 2017 ontslagen. De bestuursrechter in Utrecht oordeelde in november al dat het strafontslag terecht was omdat G. zich schuldig had gemaakt aan plichtsverzuim.



Hij gebruikte de creditcard van de politie zonder verantwoording af te leggen voor uitgaven, organiseerde buitensporige feesten en huurde bekenden in zonder oog te hebben voor belangenverstrengeling. Een deel van deze feiten wordt hem nu strafrechtelijk verweten.