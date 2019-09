Halsema legt spyshops vergunningsplicht op in strijd tegen zware criminaliteit

Het besluit is een van de maatregelen die het gemeentebestuur neemt om zware criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. ‘De producten die in spyshops worden aangeboden (zoals camera’s, microfoons, stoorzenders of autovolgsystemen, red.) worden veelal afgenomen door criminelen en gebruikt voor zware criminaliteit en excessief geweld. De openbare orde wordt daardoor ernstig verstoord, zoals bijvoorbeeld ondervonden bij liquidaties en andere schietpartijen (met soms willekeurige slachtoffers) die hebben plaatsgevonden in Amsterdam’, aldus Halsema in het besluit. Enkele van de winkels zijn de laatste jaren in het nieuws geweest in verband met zware criminaliteit.



Zo sloot de Amsterdamse burgemeester eind vorig jaar al spyshop Spy City na een poging tot liquidatie van de bedrijfsleider. De politie vond in het pand veel contant geld. Door de liquidatiepoging werd volgens Halsema ‘het woon- en leefklimaat’ aan de Moezelhavenweg in het Westelijk Havengebied ‘ernstig verstoord’. Ze wilde voorkomen dat de spyshop ‘in de toekomst een rol kan blijven spelen bij het faciliteren van criminele activiteiten die de openbare orde aantasten’.



In Huizen werd in 2015 spyshopmedewerker Ronald Bakker voor zijn woning doodgeschoten. Vermoed wordt dat de criminele organisatie van Redouan Taghi hierachter zit. Taghi zou ook de opdrachtgever zijn van de moord op advocaat Derk Wiersum. De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd vorige week geliquideerd in Amsterdam.