Halsema over kritiek op massabijeenkomst: ‘Ik was er van tevoren al onrustig over’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft vanavond in het televisieprogramma Op1 gereageerd op alle commotie rondom het anti-racismeprotest vandaag op de Dam in Amsterdam. Volgens haar werd ze verrast door het enorme aantal demonstranten.

Burgemeester Halsema zegt dat de organisatie achter de demonstratie had aangekondigd met 250 tot 350 mensen te gaan protesteren. ,,Meestal overdrijven die organisaties ook’’, zei de burgemeester in het tv-programma. ,,Dat neemt niet weg dat ik er onrustig over was’’.



Volgens de burgemeester werd ze verrast door de enorme toestroom van demonstranten vanmiddag. ,,Er was geen enkele verwachting dat het tot deze proporties zou uitgroeien.’’ In een uur tijd stond volgens haar de Dam ineens vol. ,,We werden er enorm mee geconfronteerd.’’



Tijdens de demonstratie heeft Halsema de minister geïnformeerd dat het ‘een moeilijk verhaal’ zou worden, doelend op de volgens haar plotse stroom van mensen naar de Dam. ,,We hadden dit aantal niet verwacht.’’ De burgemeester zegt dat ze geen fout heeft gemaakt en sprak van een ‘duivels dilemma’.

‘Stopzetten geen optie’

Volgens Halsema was de demonstratie daarop beëindigen geen optie. ,,De enige manier van ingrijpen zou hard en gewelddadig zijn geweest. De harde hand gebruiken wilden we niet.” De burgemeester is vanmiddag ook zelf gaan kijken bij de demonstratie. ,,Ik ben gaan kijken of het vreedzaam was en hoe de verhouding was tussen de politie en demonstranten.



Halsema zegt zich zorgen te maken over de mensenmassa die vanmiddag op de Dam stond. ,,Ik maak me zorgen als ik te veel mensen bij elkaar zie, maar we zien ook beelden van jongeren die ’s nachts uit parken moeten worden gehaald.’’ Volgens haar kunnen mensen op allerlei momenten besluiten de coronamaatregelen aan hun laars te lappen.

Geen mondkapje

Opvallend was dat Halsema tijdens haar bezoek geen mondkapje droeg. ,,Ik heb van de zijkant toegekeken met de politie. Nee, ik had geen mondkapje op, maar in de openbare ruimte hoeft dat ook niet.”



Als ander argument waarom ze huiverig was om het protest stop te zetten noemde de burgemeester het grote belang van het recht op demonstratie. ,,Dat is de laatste verdedigingsmiddel dat mensen hebben nu de overheid zo vergaande maatregelen heeft afgekondigd.” Ze wees er op dat er meer demonstraties zijn toegelaten, bijvoorbeeld van mensen die actievoerden tegen de coronabeperkingen. ,,De rechter heeft ook gezegd dat het recht om te demonstreren niet zomaar mag worden stopgezet.”

Volledig scherm De Dam stond vandaag vol met duizenden demonstranten. © Reuters

Halsema noemde Amsterdam ‘de huiskamer van Nederland.’ ,,Alle meningen en emoties komen daar samen. Blijkbaar waren veel mensen heel boos.” In totaal kwamen er maandag zo’n 5000 mensen samen op de Dam voor een demonstratie, en tot ergernis van experts, Kamerleden en minister Ferd Grapperhaus werd niet altijd afstand gehouden. ,,We moeten niet met twee maten meten’’, zei Grapperhaus over de mensenmassa.

Halsema erkent dat het recht om te demonstreren botst met de coronamaatregelen. Ze kreeg veel kritiek van politici en burgers op het feit dat ze de grote demonstratie niet heeft ontbonden.

Op gespannen voet

,,Wij kennen de traditie in Amsterdam dat ook grote groepen demonstranten dit doen, soms spontaan, meestal ongehinderd en midden in de stad. Dat recht staat op gespannen voet met de coronamaatregelen die vragen om weinig contact en kleine groepen. Veel Europese hoofdsteden worstelen met dit dilemma”, aldus Halsema.

Aanleiding voor het massale protest was de dood van George Floyd, een zwarte man die vorige week overleed nadat een politieagent lang met zijn knie op zijn nek zat. Veel aanwezigen op de Dam droegen mondkapjes, maar anderhalve meter afstand houden was veelal ondoenlijk.