Halsema schrijft briefje voor paspoortloze Daniël: ‘Daarin staat dat hij vrij mag rondlopen’

2019 in top vijf warmste jaren ooit gemeten

12:05 2019 komt in de top vijf van warmste jaren ooit en in de top drie van zonnigste jaren ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 11,2 graden, tegen 10,1 normaal, meldt Weerplaza. Alleen in 2014 en 2018 was het flink warmer.