Halsema wil verkoop wiet verbieden voor toeristen in Amsterdam, strop dreigt voor coffeeshops

Insect van het Jaar Vanaf vandaag kent iedereen de kikkerbil­len­bij­ter

Kent u de waterschorpioen, de veenmol, of het zanddakje? Waarschijnlijk niet, maar vandaag komt daar misschien verandering in. Het Insect van het Jaar 2022 wordt bekendgemaakt en hierbij zijn juist de beestjes genomineerd waar de meeste mensen waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Eén ding hebben ze gemeen: ze wonen allemaal in Nederland.

9 april