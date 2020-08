Hamburgerkoningin La Toya, 23 jaar en zwanger, stapte uit het leven: ‘Ze was als de dood voor corona’

‘Taghi kreeg informatie van corrupte marechaus­see’

18:55 De groep rond Ridouan Taghi beschikte over ten minste één corrupt contact bij de marechaussee op Schiphol. In 2015 heeft die marechaussee 123 keer informatie opgevraagd in de politiesystemen, schrijft NRC Handelsblad vrijdag. Onder de opgevraagde namen bevond zich ook de valse identiteit waarvan Taghi gebruik maakte. Taghi wordt gezien als een van de belangrijkste criminele kopstukken van Nederland en wordt onder meer verdacht van meerdere liquidaties.