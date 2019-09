Handgranaat bij club The Box in Amsterdam ‘niet gericht aan club maar aan externe organisatie’

Video Gert filmde monster­truck­dra­ma: ‘Ik was een sensatie­zoe­ker, een gevoelloze lul’

10:00 Gert ten Thije (50) was niet de enige die in 2014 het dodelijke drama met de monstertruck in Haaksbergen filmde. Ook niet de enige die daarvan die dag een video online zette. Ten Thije was wèl de eerste. In no-time ging daardoor zijn video als breaking news de wereld over. Sindsdien is er elke dag spijt. „Ik wil niet de man van die video zijn.”