Harbrinkhoek rouwt om verongelukte Bart (17)

‘Geweldige jongen’

Harbrinkhoek, een dorp met nog geen 2.000 inwoners is in rouw. De impact is groot. Voorzitter Michel Masselink van carnavalsvereniging Altied Skik waar Bart lid van was, hoorde het nieuws vrijdagavond vrij snel na het ongeluk. „Het is hartstikke triest, dit heeft een behoorlijke impact op iedereen bij de vereniging”, reageert hij aangeslagen. „Hij was lid van onze bouwploeg, een hechte groep. Bart was een geweldige jongen. Je hoefde maar je vingers te knippen of hij stond voor je klaar.”