Harry ging naar Oekraïne om te vechten en krijgt nu een taakstraf: ‘Vind het allemaal wat aangedikt’

Harry werd gevangenge­no­men door Oekraïners: ‘Kreeg zak over mijn hoofd en geweer op me gericht’

Harry Vermeer (36) ging naar Oekraïne om zich aan te melden bij het vreemdelingenlegioen. Krap een week later is hij bijna weer thuis. De Nederlander werd naar eigen zeggen in de buurt van Kiev gevangen genomen door Oekraïners. ,,Ze hielden me onder schot, laadden hun wapens door en schoten. Ik vreesde ter plekke de kogel te krijgen.”

22 maart