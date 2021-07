Hartverscheurend tafereel na schietpartij: hond laat zijn dodelijk gewonde baasje niet in de steek

De schietpartij vond rond 23.20 uur plaats in een plantsoentje bij de flat van het slachtoffer aan het Valeriusrondeel. Omwonenden hoorden minstens vier knallen.

Eén van de buurtbewoners, zo vertelt ze zaterdagmiddag, zag daarna een auto wegscheuren. Het voertuig reed dermate snel dat het bijna tegen een overstekende, bejaarde flatbewoner knalde. Ook deze man liet zijn viervoeter uit.

De buurvrouw meldt verder dat de hond van het zwaargewonde slachtoffer, een chowchow, niet bij zijn baasje vandaan wilde. Toen de politie arriveerde, begon het dier aanvankelijk naar de dienders te grommen. ,,Hij wilde zijn baasje beschermen.”

De agenten konden de hond uiteindelijk kalmeren en verplaatsen. Ondertussen constateerden hulpverleners meerdere schotwonden bij het slachtoffer. Ambulancepersoneel bracht de man naar het ziekenhuis, maar de hulp mocht niet baten: enkele uren later bezweek de Capellenaar aan zijn verwondingen.

De hond mankeert volgens een politiewoordvoerster niets en is ‘goed opgevangen’.

Brandende auto

Voor de buurvrouw is de dood van de dertiger een schok. Waar anderen het slachtoffer als ‘in zichzelf gekeerd’ beschrijven, vertelt zij dat ze met 'm kon lachen. ,,Hij rook altijd lekker en had mooie pakken aan. Dan vroeg ik 'm: hoe lúkt je dat toch? Dan zei hij lachend: verschil moet er zijn, hè. Het was een vriendelijke man.”

Vlak nadat de politie de melding over de schietpartij had binnengekregen, werden de hulpdiensten geattendeerd op een brandende auto - een rode Renault Clio - aan de Burgemeester van Beresteijnlaan, zo'n acht kilometer verderop. Het onderzoeksteam kijkt of beide incidenten met elkaar te maken hebben. Een getuige aan het Valeriusrondeel zag volgens de politie in elk geval een rode auto wegrijden.

Over de toedracht van het incident is vooralsnog niets bekend. De politie heeft nog niemand aangehouden. ,,We houden alle scenario's open.”

