Harvard-onderzoeker: ‘Pas op dat Nederlandse corona-app niet meer kwaad doet dan goed’

Voor zeven moorden veroordeel­de leider van Bende van Venlo wil via rechter vrijheid terug

21:15 De tot levenslang veroordeelde Frank ‘Frenkie’ Peeters, in de jaren 90 de leider van de beruchte Bende van Venlo, wil via de rechter afdwingen dat hij aan een re-integratieproject mag meedoen, gericht op gratie. Peeters werd in 1996 veroordeeld tot levenslang voor de moord op zeven mensen.