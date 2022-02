Hassan liet als vluchteling gezin achter, nu maakt hij zijn droom waar: ‘Dochter is trots’

storm franklin LIVE | KNMI geeft code oranje af voor drie provincies vanavond, A20 afgesloten door zware regenval

Na storm Eunice is het vanavond de beurt aan storm Franklin, die over ons land trekt. Het KNMI heeft voor vanavond code oranje afgegeven voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied. Code oranje geldt van 20.00 tot 23.00 uur. In de rest van het land blijft code geel van kracht. Morgenochtend kan het opnieuw tot storm komen. Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog.

19:10