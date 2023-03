Hbo-student dacht oplichter te slim af te zijn, maar zit nu met een strafblad

Data miljoenen Nederlan­ders gehackt: zo controleer je of criminelen ook jouw privégege­vens hebben

Privégegevens en wachtwoorden van miljoenen Nederlanders blijken in handen te zijn gevallen van criminelen, maakte de politie gisteren bekend. Zeer waarschijnlijk is van alle Nederlanders wel informatie gehackt. Alle reden om te controleren of je eigen gegevens op straat liggen. En wat kunnen we doen om te voorkomen dat hackers iets kunnen met onze gegevens?