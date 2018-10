Hè hè, laat de winter zich straks dan eindelijk zien?

Vrijdag of zaterdag stroomt de verwachte koude lucht ons land in. Hierdoor zien we wel wat vaker de zon, maar valt er ook een aantal buien. ’s Middags komt het kwik dan nog met moeite boven de 10 graden uit, en in de nacht kan de temperatuur soms tot rond het vriespunt dalen, zo verwacht WeerPlaza .

Het koudere weer van vrijdag en komend weekend hebben we te danken aan een hogedrukgebied dat zich gaat vestigen in de regio IJsland. Hierdoor wordt lucht afkomstig uit de poolstreken naar ons land aangevoerd. Vooral Scandinavië krijgt met echte winterse lucht te maken: in delen van Zweden en Noorwegen kan het kwik dalen tot min 15 graden en lager. Deze koude lucht zal ons land echter niet bereiken.

Toch te warm

Ondanks de milde temperaturen hoeven we de komende dagen niet op een lekker zonnetje te rekenen. Door een storing is het vaak bewolkt, met soms wat lichte regen of motregen. Wel zijn er regelmatig gebieden waar het zo goed als de hele dag droog is en de zon zich wel eventjes laat zien. De kans daarop is vandaag het grootst in het zuidwesten, morgen in de kustgebieden en donderdag in het zuiden van het land.