‘Heb ik geschiedenis geschreven? Dat daalt nog niet echt in’

Songfesti­val-vakjurylid EliZe en zanger Tim Douwsma in De Ochtend Show to go

20:34 Zangeres Elise van der Horst, beter bekend als EliZe, zat dit jaar in de Nederlandse vakjury voor het Eurovisie Songfestival. Ze is morgenochtend samen met verslaggever Chris van Mersbergen te gast in De Ochtend Show to go om terug te blikken op deze editie en vooruit te blikken op de 65ste editie, volgend jaar in Nederland.