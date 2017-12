Heeft Friends de tand des tijds doorstaan?

Ik heb, denk ik, alle afleveringen gezien. Die ene waarbij er een bank in het trapgat vast komt te zitten. Die ene waarbij er eentje een aap meeneemt naar het kerstdiner. De zes waren een vast onderdeel van mijn middelbareschooltijd.

Ja, leer mij de serie Friends kennen. Die zit voor altijd in mijn geheugen. Ik weet niet eens of ik het anno 2017 nog een goede serie zou vinden. Destijds wel, maar destijds was ik 15. Mijn smaak is wel een beetje veranderd sindsdien. Ik draag inmiddels ook geen tuinbroeken meer.

Maar ik kan erachter komen of het de tand des tijds doorstaat, want vanaf 1 januari 2018 staat Friends op Netflix. En het enthousiasme omtrent dit nieuws heeft me toch een beetje verrast. Dat een deel van Nederland de nachtjes heeft afgeteld tot een nieuw seizoen van The Crown, of vol overgave het nieuws over de voortzetting van House of Cards volgt, dat snap ik nog. Dat zijn nieuwe series. Friends is oud en al zo vaak herhaald. Had je het willen zien, dan heb je daar de afgelopen twaalf jaar lang en breed de mogelijkheid toe gekregen. Marktplaats staat vol met aangeboden dvd-boxen van de serie en anders liggen ze vast wel bij je plaatselijke drogist in de aanbiedingsbak.

Kortom: je hebt Netflix niet nodig. En toch steeg er gejuich op, afgelopen week, toen het nieuws over de serie zich verspreidde. Blijkbaar hebben we toch een soort gedeelde kijkervaring nodig. Ook al vinden we die misschien niet meer op de lineaire televisie, klapstukken als Boer zoekt Vrouw en Heel Holland Bakt daargelaten. We vinden elkaar op Netflix, waar we in ons eigen tempo bingewatchen, maar uiteindelijk willen we bij de koffieautomaat of op online fora toch even de afleveringen bespreken. Online series kijken is geen individuele bezigheid, het is soms net zo’n gezelligheidskliek als bijvoorbeeld de Songfestival-kijkers.