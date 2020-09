Heel leuk en aardig, samen een pandemie aanpakken, maar kennelijk kunnen we dat niet

Veteranen woedend over film waarin ze ‘als nazi’s worden weggezet’

27 september Nederlandse militairen die betrokken waren bij de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog eind jaren 40 zijn woedend op de makers van de film De Oost. Daarin zijn ze in sommige scènes te zien in zwarte uniformen, waarmee ze volgens hen worden geassocieerd met de Waffen-SS van Adolf Hitler. Ze eisen dat een lespakket voor scholieren over de film wordt geschrapt.