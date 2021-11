Heel Uden bidt voor coronapastoor John: ‘Verschrikkelijk dat juist hij nu op de IC ligt met corona’

,,Het slaat genadeloos om zich heen, het virus. De jongste coronapatiënt die ik uitgeleide deed was een meneer van 58. Dat is veel te jong hè.” Zo besloot pastoor John van de Laar van de Sint Petruskerk in Uden vorig jaar een interview om terug te blikken op de even verdrietige als hectische maand maart, waarin hij liefst 34 uitvaartdiensten leidde, waaronder die van zijn eigen tante.



Een tijd die erin hakte bij de nabestaanden die amper fatsoenlijk afscheid konden nemen, zo streng waren de regels toen. Maar ook bij Van de Laar zelf, die desondanks altijd klaar stond voor zijn parochianen. Nu heeft corona ook de pastoor zelf in zijn klauwen en vecht hij op de intensive care van ziekenhuis Bernhoven in Uden voor zijn leven, 56 jaar oud is hij. Het virus maakt al lang geen onderscheid meer tussen jong en oud. En blijkbaar ook niet tussen mensen die het wel of niet nauw nemen met de maatregelen.



,,Hij is altijd zo enorm secuur geweest, gevaccineerd uiteraard ook”, zegt Noud van der Heijden, vice-voorzitter van het parochiebestuur. ,,Altijd een mondkapje op en op 1,5 meter in vergaderingen - ook toen het niet hoefde. Als hij in het ziekenhuis naar de corona-afdeling moest, bijvoorbeeld om mensen de ziekenzalving te geven (in lekentaal: bedienen, red.), dan trok hij altijd een speciaal pak aan en een spatbril. Thuis gingen zijn kleren meteen in de was. Verschrikkelijk dat juist hem dit moet overkomen. Het is flink hard binnengekomen, toen ik het hoorde.”