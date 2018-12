Heenvlucht gemist? Dan zonder extra kosten gewoon retour eist Consumentenbond

Bij de bond komen geregeld klachten binnen van reizigers die zich voelen bestolen als ze na een gemiste heenvlucht fors moeten bijbetalen voor een al geboekte terugvlucht. Zo meldde zich een consument die wegens ziekte niet met zijn gezin naar München kon vliegen. Een paar dagen later kwam hij alsnog met een andere vlucht op zijn bestemming aan, maar toen hij samen met zijn gezin terug wilde vliegen, bleek dat zijn retourvlucht was geannuleerd. De man moest volgens de Consumentenbond 250 euro extra bijbetalen voordat hij mee kon. Tot zijn grote frustratie zat hij wel gewoon op dezelfde stoel als hij oorspronkelijk had geboekt.

Lucratief

KLM is niet de enige maatschappij die extra kosten rekent voor retourvluchten als mensen bij de heenreis niet komen opdagen. Veel meer luchtvaartmaatschappijen maken zich er schuldig aan en dat is een lucratief verdienmodel, vindt de Consumentenbond. Want in de voorwaarden staat vaak dat luchtvaartmaatschappijen bij een zogenoemde no-show wel het recht hebben om de stoel door te verkopen. Alleen budgetmaatschappijen hanteren vaak een ander beleid. Daar is elke vlucht een aparte, enkele reis.

De Consumentenbond dringt al langer bij de KLM aan om de extra kosten bij no-show te schrappen, maar tot dusver zonder succes. Het bedrijf krijgt nu een ultimatum. Voor 12 december moeten ze laten weten dat ze geen extra kosten meer in rekening brengen, anders stapt de Consumentenbond naar de rechter. Vanaf vandaag starten consumentenorganisatie in negen andere Europese landen vergelijkbare initiatieven om in hun land luchtvaartmaatschappijen op deze praktijken aan te pakken.