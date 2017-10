Heerlijk nazomers weekend op komst

Dat blijkt uit de weersvoorspelling van Weerplaza, dat halverwege deze week de regen ziet afnemen. Dan gaat de zon vaker schijnen. ,,Met een beetje goede wil kan het in het weekend zelfs 20 graden worden'', schrijft Wilfred Janssen. Tegelijk worden met het wegtrekken van de wolken de nachten kouder. Er zijn minimumtemperaturen van onder de tien graden voorspeld.



Voordat de nazomerperiode aanbreekt, trekken eerst nog wat flinke buien over het land. Morgen zal dat beperkt blijven tot een enkele bui, met af en toe wat zon, maar vanaf dinsdagmiddag gaat het vaker en harder regenen.



Vanaf woensdag beginnen de opklaringen en neemt de temperatuur toe tot een graad of 17. In het weekend kan dus de 20-gradengrens worden geslecht. Dat is voor deze tijd van het jaar vrij uitzonderlijk.