Heerlijk warm lenteweer brengt onweer en hagel

Volgens weerdeskundige Wilfred Janssen van Weerplaza 'kan het vanavond interessant worden' als het gaat over ietwat extreem weer. ,,We leven wat de temperatuur betreft ver boven onze stand, normaal is het zo'n dertien graden, maar we zien dat we op sommige plaatsen in het land de komende tijd regelmatig in de buurt gaan komen van de twintig graden. Vandaag verwachten we in de loop van de middag en zeker in de avond flinke buien, met veel regen in korte tijd. Het zal mij niet verbazen als er lokaal meer dan 30 mm gaat vallen.''