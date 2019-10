Heftige beelden van aanhouding gaan viraal: politie geeft uitleg

‘Wát een idioten!’, ‘is dit normaal?’ en ‘geen woorden voor, triest dit’. Het is een greep uit de reacties op het filmpje. De beelden zijn heftig. Vijf agenten staan over een schreeuwende man gebogen. De tanden van de politiehond zetten zich stevig in de kuiten van de man. De man trapt wild in het rond.



Diezelfde man zou een psychose hebben en naar een inrichting moeten, waar hij niet naartoe wilde. Zijn familie schakelde de politie in. Volgens hen liep de man met gebalde vuisten in het centrum van de stad rond en had hij voorbijgangers geduwd.